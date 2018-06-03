А. Зверев: четвертьфинал мэйджора — хорошее достижение, но это не конец

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 6:3 в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Уроженец Гамбурга впервые в карьере прошёл в четвертьфинал турнира «Большого шлема».



«Узнал ли я о себе что-то новое после матча? Нет. Я знаю, кем являюсь. Выходя на корт, я стараюсь любой ценой добиться победного результата. Приятно, что мне удалось попасть в четвертьфинал турнира «Большого шлема» и выиграть три пятисетовых поединка кряду. Я доказал, что могу играть столько, сколько нужно для достижения успеха.



Иногда необходимо проявлять эмоции, иногда – лучше сохранять спокойствие. Порой важно заводить публику, порой – лучше обойтись без этого. Выход в четвертьфинал – хорошее достижение, но это не конец. Сегодня ещё не воскресенье – я имею в виду, что сегодня не то воскресенье, когда проходит финальный матч», — цитирует немца официальный сайт турнира.

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