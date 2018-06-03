Тим: А. Зверев — замечательный теннисист, меня ждёт тяжёлое испытание

Австрийский теннисист Доминик Тим (7) поделился ожиданиями от четвертьфинала «Ролан Гаррос», в котором он встретится с немцем Александром Зверевым (2).



«Думаю, что большинство фанатов из Германии и Австрии надеялись увидеть такой матч, когда знакомились с сеткой турнира. Это будет интересная игра. Зверев – замечательный теннисист, который занимает третье место в рейтинге. Лучше него только Надаль и Федерер. Это будет интересный вызов и тяжёлое испытание», — приводит слова австрийца официальный сайт турнира.



В четвёртом круге Тим одолел японца Кея Нисикори (19) со счётом 6:2, 6:0, 5:7, 6:4.

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