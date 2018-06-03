Вердаско: для любого теннисиста очень важна стабильность в личной жизни

Испанский теннисист Фернандо Вердаско рассказал, как на него повлияла свадьба, которую он сыграл со своей супругой Аной Бойер в декабре 2017 года.



«Моя жена регулярно сопровождает меня в течение двух последних лет. Для любого спортсмена, особенно для теннисиста, очень важна стабильность. Когда у вас стабильные отношения, правильный образ жизни и психологическая устойчивость, это очень помогает на корте. Женитьба сказалась на мне самым благоприятным образом», — приводит слова Вердаско Tennis World USA.

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