Россиянка Лансере уступила в стартовом круге юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянка Софья Лансере не смогла преодолеть барьер первого круга на юниорском «Ролан Гаррос». 17-летняя теннисистка уступила француженке Кларе Бюрель (13) со счётом 2:6, 1:6.



Теннисистки провели на корте 50 минут. Лансере обошлась без подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. На счету Бюрель 1 эйс, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.



Во втором круге француженка сыграет с теннисисткой из Грузии Мариам Далакишвили, которая в стартовом матче обыграла словачку Ленку Стару.

