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Россиянка Лансере уступила в стартовом круге юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянка Лансере уступила в стартовом круге юниорского «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Россиянка Софья Лансере не смогла преодолеть барьер первого круга на юниорском «Ролан Гаррос». 17-летняя теннисистка уступила француженке Кларе Бюрель (13) со счётом 2:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 50 минут. Лансере обошлась без подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. На счету Бюрель 1 эйс, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге француженка сыграет с теннисисткой из Грузии Мариам Далакишвили, которая в стартовом матче обыграла словачку Ленку Стару.

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