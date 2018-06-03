Тимофеева не смогла выйти во второй круг юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Тимофеева проиграла британке Эмме Радукану со счётом 4:6, 3:6 в первом круге Открытого чемпионата Франции среди юниоров.



Продолжительность поединка составила 1 час 9 минут. Россиянка обошлась без подач навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету британки 4 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 9, она обошлась без эйсов.



За выход в третий круг соревнований в столице Франции Радукану поспорит с победительницей матча Виктория Канапацкая (Беларусь) – Клара Таусон (Дания, 5).