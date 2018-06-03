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Гоффен уступил в четырёх сетах Чеккинато в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

Гоффен уступил в четырёх сетах Чеккинато в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (8) завершил выступление в одиночном разряде «Ролан Гаррос», уступив в четвёртом круге итальянцу Марко Чеккинато со счётом 5:7, 6:4, 0:6, 3:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. Чеккинато выполнил 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 6 брейк-пойнтов из 18, активно выиграл 34 очка и допустил 37 невынужденных ошибок. На счету Гоффена 3 эйса, 3 ошибки на подаче, 2 реализованных брейк-пойнта, 33 виннера и 51 невынужденная ошибка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Франции Чеккинато поспорит с сербом Новаком Джоковичем (20), ранее обыгравшим испанца Фернандо Вердаско (32).

Ролан Гаррос (м) 2018. 4-й круг
03 июня 2018 года, воскресенье. 17:55 МСК
Давид
Гоффен
Марко
Чеккинато
5:7 6:4 0:6 3:6
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