Пачкалёва проиграла в первом круге юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянка Таисия Пачкалёва не смогла завоевать путёвку во второй круг Открытого чемпионата Франции среди юниоров. В стартовом поединке она уступила француженке Аличе Тубелло со счётом 6:4, 3:6, 4:6.



Продолжительность поединка составила 1 час 56 минут. Пачкалёва выполнила 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Тубелло 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.



За выход в третий круг соревнований в столице Франции Тубелло поспорит с победительницей поединка Ен-Шуо Лян (Китайский Тайбэй, 1) – Далайна Хьюитт (США).

