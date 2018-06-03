Грачёва уступила в стартовом круге юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянка Варвара Грачёва не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции среди юниоров. В стартовом поединке она уступила представительнице Китая Ксяну Вань (2) со счётом 3:6, 6:7 (5:7).



Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. Грачёва обошлась без подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 2. На счету китаянки 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.



Во втором круге Вань встретится с победительницей матча Людмила Беншейх (Франция) – Моюка Учиджима (Япония).

