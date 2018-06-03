Кис: замечательно, что мне удалось выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Американка Мэдисон Кис (13) прокомментировала победу над румынкой Михаэлой Бузэрнеску (31) со счётом 6:1, 6:4 в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.



«Это замечательно. Не могу подобрать другое слово. «Ролан Гаррос» всегда был для меня одним из самых сложных турниров, поэтому выход в четвертьфинал многое значит для меня. Грунт – далеко не самое любимое покрытие, но с каждым разом я чувствую себя всё более комфортно. Самое главное, что мне удалось сохранить терпение в ответственные моменты поединка. Я смогла реализовать первоначальную цель и обеспечила себе место на второй неделе турнира», — приводит слова Кис официальный сайт WTA.



В четвертьфинале Кис встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

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