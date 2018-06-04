4 июня в Париже пройдёт матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют румынка Симона Халеп (1) и представительница Бельгии Элисе Мертенс (16). Начало поединка запланировано на 12:00 по московскому времени. Соперницы встречались в мае во втором круге турнира в Мадриде. Победу в том поединке одержала Симона со счётом 6:0, 6:3.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Мертенс на «Ролан Гаррос».



Победительница этого поединка за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (12), либо с француженкой Каролин Гарсией (7).

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