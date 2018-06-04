4 июня в Париже пройдёт матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют американка Серена Уильямс и россиянка Мария Шарапова (28). Начало поединка запланировано на 15:30 по московскому времени. По личным встречам впереди 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» — 19-2.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Шарапова на «Ролан Гаррос».
Победительница этого поединка за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» поспорит либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (3), либо с украинкой Лесей Цуренко.
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После возвращения в тур Шарапова и Серена откроют новую главу непримиримых битв. Надаль и Халеп продолжат борьбу за первое место.
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