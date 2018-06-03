Тим: в начале матча у Нисикори не было возможности перевести дух

Австрийский теннисист Доминик Тим (7) поделился впечатлениями от победы над японцем Кеем Нисикори (19) со счётом 6:2, 6:0, 5:7, 6:4 в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.
«Думаю, что я был очень хорош на старте поединка. Соперник заметно прибавил в третьем и четвёртом сетах, но итоговая победа всё-таки досталась мне. В первых партиях я не позволял Нисикори перевести дух, но затем немного расслабился, чем не преминул воспользоваться соперник. Впрочем, я рад, что вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», — цитирует австрийца официальный сайт ATP.
В четвертьфинале Тим встретится с немцем Александром Зверевым (2).
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