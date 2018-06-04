Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Мартерер на «Ролан Гаррос»

4 июня в Париже пройдёт матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют испанец Рафаэль Надаль (1) и представитель Германии Максимильян Мартерер. Начало поединка запланировано на 14:30 по московскому времени. Ранее соперники друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Мартерер на Открытом чемпионате Франции.



Победитель этого поединка за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» поспорит либо с представителем Аргентины Диего Шварцманом (11), либо с южноафриканцем Кевином Андерсоном (6).

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