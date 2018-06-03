Стивенс: наконец-то мне удалось выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»!

Американка Слоан Стивенс (10) прокомментировала уверенную победу над эстонкой Анетт Контавейт (25) со счётом 6:2, 6:0 в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.



«Очень круто. Разве это не захватывающе? Я очень рада, что наконец-то сумела преодолеть барьер четвертого круга и прошла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В начале поединка я действовала немного сумбурно, в результате чего ударам не хватало точности. Как только мне удалось взять себя в руки, дела пошли в гору», — цитирует американку официальный сайт турнира.



За выход в полуфинал Стивенс поспорит с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 14) – Каролина Возняцки (Дания, 2).

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