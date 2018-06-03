Чеккинато: раньше мог представить себе выход в четвертьфинал «РГ» только во сне

Итальянский теннисист Марко Чеккинато не скрывал эмоций после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В третьем круге 72-я ракетка мира обыграл бельгийца Давида Гоффена (8) со счётом 7:5, 4:6, 6:0, 6:3. Следующим соперником итальянского спортсмена будет серб Новак Джокович (20).



«В поединке первого круга я уступал сопернику с разницей в два сета, а теперь сумел выйти в четвертьфинал турнира. Сегодня мне удалось обыграть одного из сильнейших теннисистов мира, всё это напоминает сон. В следующем раунде я сыграю против Новака Джоковича, это невероятно. Теперь нужно принять душ и восстановить силы. Раньше я мог представить себе подобный расклад только во сне», — цитирует итальянца официальный сайт турнира.

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