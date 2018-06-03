Нисикори: излишняя нервозность помешала мне проявить себя в матче с Тимом

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 19-м номером, прокомментировал поражение от австрийца Доминика Тима (7) со счётом 2:6, 0:6, 7:5, 4:6 в четвёртом круге соревнований.



«Я провёл далеко не лучший матч. Возможно, причиной этому стала излишняя нервозность. Соперник наносил глубокие удары, а я оказался не в состоянии делать то, что должен был сделать», — цитирует азиатского спортсмена официальный сайт ATP.



Следующим соперником Тима будет немецкий теннисист Александр Зверев (2), который в пяти сетах обыграл россиянина Карена Хачанова.

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