Т. Надаль: раньше я тренировал Рафу, а теперь нахожусь на его занятиях как гость

Дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони посетил тренировку первой ракетки мира.



«Новый этап моей карьеры совершенно другой. Раньше я тренировал Рафу, а теперь присутствую на его занятиях в качестве посетителя, к тому же мой визит в Париж будет краткосрочным. Мне нравится приезжать на «Ролан Гаррос», а также на соревнования в Барселоне и Монте-Карло.



Приятно, что я стал частью исторического достижения Рафы, который завоевал десять титулов на турнире «Большого шлема». Теперь я наблюдаю за успехами племянника со стороны, поскольку отошёл от тренерской деятельности, но присутствие в академии Рафаэля Надаля делает мою жизнь не менее интересной», — цитирует Тони Надаля официальный сайт ATP.



В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Надаль (1) встретится с немцем Максимильяном Мартерером.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».