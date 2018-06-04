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Т. Надаль: раньше я тренировал Рафу, а теперь нахожусь на его занятиях как гость

Т. Надаль: раньше я тренировал Рафу, а теперь нахожусь на его занятиях как гость
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони посетил тренировку первой ракетки мира.

«Новый этап моей карьеры совершенно другой. Раньше я тренировал Рафу, а теперь присутствую на его занятиях в качестве посетителя, к тому же мой визит в Париж будет краткосрочным. Мне нравится приезжать на «Ролан Гаррос», а также на соревнования в Барселоне и Монте-Карло.

Приятно, что я стал частью исторического достижения Рафы, который завоевал десять титулов на турнире «Большого шлема». Теперь я наблюдаю за успехами племянника со стороны, поскольку отошёл от тренерской деятельности, но присутствие в академии Рафаэля Надаля делает мою жизнь не менее интересной», — цитирует Тони Надаля официальный сайт ATP.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Надаль (1) встретится с немцем Максимильяном Мартерером.

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