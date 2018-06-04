Чеккинато — о выходе в 1/4 финала «Ролан Гаррос»: это лучший момент моей жизни

Итальянец Марко Чеккинато прокомментировал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном (8) со счётом 7:5, 4:6, 6:0, 6:3 в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.
«Я очень рад. Это лучший момент моей жизни. Теперь я начинаю каждый поединок с максимальной концентрацией и стараюсь действовать в агрессивной манере в течение всей игры. Чувствую себя превосходно, поскольку во всех матчах демонстрировал хороший теннис», — цитирует теннисиста официальный сайт ATP.
За выход в четвертьфинал 72-я ракетка мира поспорит с сербом Новаком Джоковичем (20).
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