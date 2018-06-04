Джокович: Чеккинато демонстрирует лучший теннис в своей карьере

Серб Новак Джокович поделился ожиданиями от четвертьфинального матча на «Ролан Гаррос». Соперником 12-кратного победителя турниров «Большого шлема» будет итальянец Марко Чеккинато, который обыграл в четвёртом круге бельгийца Давида Гоффена (8).



«Я прекрасно знаю Марко, поскольку мы с ним неоднократно тренировались в Монте-Карло. Сейчас Чеккинато демонстрирует лучший теннис в своей жизни, его победа над Гоффеном действительно впечатляет. Я могу лишь поздравить Марко, с которым мы тренировались на кортах с разным покрытием. Ему нечего терять, поэтому я подойду к предстоящей игре со всей серьезностью», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

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