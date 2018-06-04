Победы Кис и Стивенс — в обзоре 4-го круга «Ролан Гаррос»

Американка Мэдисон Кис (13) стала первой четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» — 2018, обыграв румынку Михаэлу Бузэрнеску (31) в двух партиях — 6:1, 6:4. При этом Кис вела со счётом 6:1, 5:1, но проиграла первую подачу на матч с двойного матчбола.

Следующей соперницей Кис станет либо чешка Барбора Стрыцова (26), либо Юлия Путинцева из Казахстана.

Вслед за своей соотечественницей вышла в следующий раунд турнира Слоан Стивенс (10), обыграв эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (25) со счётом 6:2, 6:0.

За выход в полуфинал Стивенс сразится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 14) – Каролина Возняцки (Дания, 2).

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