Поражение Хачанова, победы Тима и Джоковича — в обзоре 4-го круга «Ролан Гаррос»

Немец Александр Зверев (2) пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос», в пяти сетах одолев россиянина Карена Хачанова — 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 6:3.

Соперником Зверева в следующем раунде будет австриец Доминик Тим (7), который в четырёх партиях обыграл японца Кея Нисикори (19) — 6:2, 6:0, 5:7, 6:4.

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (8) завершил выступление в одиночном разряде турнира, уступив итальянцу Марко Чеккинато со счётом 5:7, 6:4, 0:6, 3:6.

Поспорит с Чеккинато за выход в полуфинал сербский теннисист Новак Джокович (20), который обыграл в трёх сетах испанца Фернандо Вердаско (30) со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

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