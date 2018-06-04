4 июня в Париже будет доигран матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции между россиянкой Дарьей Касаткиной (14) и представительницей Дании Каролиной Возняцки (2). Уроженка Тольятти выиграла первый сет на тай-брейке, а во второй партии каждая из теннисисток взяла по три гейма, после чего встреча из-за наступления темноты была остановлена.

Поединок будет возобновлён в 13:00 по московскому времени.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Возняцки на «Ролан Гаррос».

Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с американкой Слоан Стивенс (10).

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