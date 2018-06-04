С. Уильямс: испугала ли меня внешность Шараповой? Меня никогда никто не пугал

Американка Серена Уильямс на пресс-конференции в Париже прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, сказанные в 2004 году после её поражения от россиянки Марии Шараповой в финале Уимблдона. После той встречи нынешний глава государства признался, что считает плечи Шараповой очень соблазнительными, а также предположил, что Серена просто испугалась супермодельной внешности своей соперницы.

«Честно говоря, у меня нет мыслей по этому поводу. Не могу сказать, что меня когда-либо кто-то пугал. Вот и всё», — приводит слова Уильямс Washington Post.

Сегодня, 4 июня, Уильямс сыграет с Шараповой в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.

Назад в будущее: Шарапова vs Серена. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос» После возвращения в тур Шарапова и Серена откроют новую главу непримиримых битв. Надаль и Халеп продолжат борьбу за первое место.