Кис: сейчас мне важно разобраться со своими ожиданиями и справиться с нервами

Американка Мэдисон Кис поделилась впечатлениями от победы над румынкой Михаэлой Бузэрнеску в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:1, 6:4.

«На первой неделе ты ставишь перед собой цель добраться до второй недели. Когда это происходит, то каждый матч получается всё более нервным, так как на кону стоит многое. Сейчас мне важно разобраться со своими ожиданиями и справиться с нервами, а также просто жить моментом», — приводит слова Кис официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований Мэдисон поспорит с Юлией Путинцевой из Казахстана.

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