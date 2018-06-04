Виландер: Джокович может претендовать на победу на «Ролан Гаррос»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швед Матс Виландер считает, что сербский теннисист Новак Джокович может стать одним из реальных претендентов на победу на «Ролан Гаррос».

«Если честно, то Новак вошёл в число фаворитов. Теперь ему уже некуда отступать. С каждым следующим матчем его соперник будет всё сильнее. Когда он играл против оппонентов, которые ему заметно уступали, у него не было той мотивации, которая появляется сейчас.

Думаю, что вторая неделя «Ролан Гаррос» его уже не будет так нервировать. Очевидно, что он больше боялся проиграть на ранних стадиях кому-нибудь из уступающих себе по рейтингу оппонентов», — цитирует Виландера Tennis World USA.

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