Нисикори: очень расстроен, ожидал большего

Японский теннисист Кей Нисикори, после поражения в четвёртом круге «Ролан Гаррос» от австрийца Доминика Тима со счётом 2:6, 0:6, 7:5, 4:6 признался, что ожидал от себя большего.

«Моё запястье в порядке (Нисикори недавно залечил повреждение руки. – Прим. «Чемпионата»). Я в непривычном для себя стиле проиграл два первых сета, недостаточно хорошо двигался по корту, не знаю почему. Четвёртый сет получился равным, у меня были возможности перевести игру в пятый сет. Я для себя установил высокие цели и ожидания. Теперь я очень расстроен результатом», — приводит слова Нисикори Tennis World USA.

В случае победы над Тимом японский теннисист пробился бы в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в третий раз подряд. Тим в следующем круге Открытого чемпионата Франции по теннису сыграет с немцем Александром Зверевым.

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