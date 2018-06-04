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Т. Надаль: основными соперниками Рафы являются Джокович, Тим и А. Зверев

Т. Надаль: основными соперниками Рафы являются Джокович, Тим и А. Зверев
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони назвал основных конкурентов, которые могут помешать уроженцу Манакора завоевать 11-й титул на «Ролан Гаррос».

«Помимо Рафы, основными претендентами на победу в Париже являются Новак Джокович, Доминик Тим и Александр Зверев. Кроме того, я бы не стал сбрасывать со счётов дель Потро. Тим – единственный теннисист, который сумел обыграть Рафу на грунте за последние два года. У австрийца нет явных слабостей, его очень сложно победить», — цитирует Тони Надаля официальный сайт ATP.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Надаль встретится с немцем Максимильяном Мартерером.

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