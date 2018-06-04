Макинрой: Монфис – сильнейший в мире из тех, кто не выигрывал мэйджоры

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой назвал француза Гаэля Монфиса лучшим игроком в мире среди тех, кому не удавалось выигрывать мэйджоры.

«Монфис – сильнейший теннисист из числа тех, кто не выигрывал мэйджоры. Думаю, что за свою карьеру он мог бы выиграть порядка шести турниров «Большого шлема», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.

На Открытом чемпионате Франции Монфис уступил в третьем круге бельгийцу Давиду Гоффену со счётом 6:7, 6:3, 4:6, 5:7, 3:6.