Стивенс: кажется, у меня никогда не было плохого года на «Ролан Гаррос»

Американка Слоан Стивенс прокомментировала победу над эстонкой Анетт Контавейт в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:2, 6:0. За выход в полуфинал она поспорит с победительницей противостояния Дарья Касаткина (Россия) — Каролина Возняцки (Дания).

«Думаю, это круто. Многие девушки мечтают выйти в четвертьфинал или полуфинал, а теперь мне удалось сделать это на всех турнирах „Большого шлема“. Это замечательно. Это было моей целью. Рада, что наконец добралась до четвертьфинала в Париже.

Я всегда хорошо выступала на «Ролан Гаррос». Кажется, у меня никогда не было плохого года здесь. Если я проигрывала, то очень сильным соперницам. Может быть, я откладывала всё лучшее на потом? Не знаю.

Следующий матч в любом случае будет прекрасным и интересным. Всё зависит от того, кто победит. Но если теннисистка доходит до четвертьфинала, значит она играет отлично", — цитирует Стивенс официальный сайт тура.

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