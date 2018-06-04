Роджерс: я пропущу из-за травмы как минимум четыре месяца

Американская теннисистка Шелби Роджерс рассказала, как проходит её восстановление после травмы колена.



«Извините, у меня нет чёткого ответа по поводу сроков возвращения. Я пропущу как минимум четыре месяца, поэтому придётся использовать защищённый рейтинг. Сейчас восстановление проходит по плану. Мы будем ежедневно оценивать положение вещей, а я постараюсь весело провести время вне пределов теннисного корта», — приводит слова американки Tennis World USA.



25-летняя спортсменка перенесла операцию на колене в конце мая. Она не выступала на турнирах WTA с марта 2018 года.

Роджерс перенесла операцию на колене