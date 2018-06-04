Джокович стал 6-м действующим теннисистом, выигравшим 200 матчей на грунте

Сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший представителя Испании Фернандо Вердаско в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:3, 6:4, 6:2, одержал свою 200-ю победу на грунтовом покрытии, сообщает официальный сайт тура.

Уроженец Белграда стал шестым действующим игроком, которому покорилась данная отметка. Ранее 200 матчей на грунте выиграли испанцы Рафаэль Надаль, Фернандо Вердаско, Давид Феррер, Томми Робердо и швейцарец Роджер Федерер.

Джокович в 40-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». По этому показателю его опережают Федерер (52) и Джимми Коннорс (41).

Кроме того, Новак девятый год подряд пробился в четвертьфинал в Париже, сравнявшись с рекордом Федерера (2005-2013).



За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Джокович поспорит с итальянцем Марко Чеккинато.

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