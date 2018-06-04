Джокович: выигрыш первого сета стал ключом к успеху в матче с Вердаско

Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от победы над испанцем Фернандо Вердаско в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

«Я двигаюсь от матча к матчу и сейчас могу сказать, что довольно хорошо себя чувствую, учитывая, что в предыдущей встрече провёл на корте почти четыре часа. У меня нет проблем с долгими розыгрышами. Я сумел победить в трёх сетах соперника, который находится в отличной форме. К тому же Фернандо очень силён на грунте. Это позитивный момент для меня.

Матч с Вердаско потребовал больших усилий, было много долгих геймов и розыгрышей. Он вышел на игру с большой уверенностью в своих силах. С самого начала встречи он заставил меня много работать на корте. Думаю, выигрыш первого сета стал ключом к успеху. Я сделал брейк и повёл 3:1, а после этого удерживал свою подачу. Это помогло. Я понимал, что если матч затянется, то у меня будут хорошие шансы.

Фернандо очень талантливый теннисист. У него много сильных сторон: подача, форхенд, всё остальное. Он любит играть на грунте. Он обыграл Димитрова в трёх сетах и находился в отличной форме. Думаю, сегодня в самые важные моменты мне удавалось выполнять дополнительные удары, которые заставляли его больше бегать по корту и чувствовать себя некомфортно. В этом плане я справился отлично. В целом я очень доволен своей игрой, особенно третьим сетом", — цитирует Джоковича официальный сайт тура.

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