А. Зверев: в начале 4-го сета я подумал, что могу изменить ход матча с Кареном

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 6:3.

«Я очень рад выходу в четвертьфинал. Я прошёл очень долгий путь и доказал себе и другим, что могу выдерживать столь продолжительные поединки. В четвёртом и пятом сетах я стал играть гораздо лучше. В начале четвёртой партии я подумал: „Хорошо, я могу изменить ход встречи после того, как отыграл пять брейк-пойнтов“, — приводит слова Зверева официальный сайт тура.

Назад в будущее: Шарапова vs Серена. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос» После возвращения в тур Шарапова и Серена откроют новую главу непримиримых битв. Надаль и Халеп продолжат борьбу за первое место.

Тушите свет. Касаткина не успела выиграть у Возняцки до заката Хачанов не дожал Зверева, Касаткина и Возняцки доиграют 4 июня, Серена припомнила старые обиды, Гоффен сенсационно уступил Чеккинато.