А. Зверев: в начале 4-го сета я подумал, что могу изменить ход матча с Кареном

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 6:3.
«Я очень рад выходу в четвертьфинал. Я прошёл очень долгий путь и доказал себе и другим, что могу выдерживать столь продолжительные поединки. В четвёртом и пятом сетах я стал играть гораздо лучше. В начале четвёртой партии я подумал: „Хорошо, я могу изменить ход встречи после того, как отыграл пять брейк-пойнтов“, — приводит слова Зверева официальный сайт тура.
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