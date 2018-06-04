Мартерер: обыграть Надаля на грунте сложно, но я постараюсь создать ему проблемы

Немецкий теннисист Максимильян Мартерер поделился ожиданиями от игры четвёртого круга «Ролан Гаррос» с испанцем Рафаэлем Надалем, который посеян под первым номером. Уроженец Манакора стремится к завоеванию 11-го титула на Открытом чемпионате Франции.
«Сложно обыграть Рафу на грунте, но это возможно. Я рассматриваю предстоящий матч как шанс создать Надалю определённые проблемы. Конечно, испанец считается безоговорочным фаворитом поединка, но я уже доказал, что способен на многое по ходу турнира», — приводит слова немецкого спортсмена Tennis World USA.
Если Надаль обыграет Мартерера, его следующим соперником будет победитель противостояния Диего Шварцман (Аргентина, 11) – Кевин Андерсон (ЮАР, 6).
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