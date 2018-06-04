Хачанов: я проиграл, но матч со Зверевым — это всё равно положительный знак

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал своё поражение от представителя Германии Александра Зверева в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 3:6, 3:6.

«Сегодня я не сумел победить, но этот матч всё равно стал положительным знаком для меня. Надеюсь, в следующий раз я смогу победить. С каждым матчем я играл всё лучше. Это доказывает, что уровень моей игры вырос. Я очень доволен этим», — приводит слова Хачанова официальный сайт тура.

Следующим соперником Зверева будет австриец Доминик Тим.



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