Дмитриева: это хороший шанс для Шараповой остановить победную серию Серены

Известный телекомментатор, советская теннисистка Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от матча россиянки Марии Шараповой с американкой Сереной Уильямс в четвёртом круге «Ролан Гаррос».

«Это хороший шанс для Марии Шараповой остановить победную серию Серены Уильямс. Для этого ей необходимо справится со своими нервами. Американка уверенно прошла три круга, но она просто не может быть готова физически на все 100%, проблемы у неё обязательно будут. Всё будет зависеть от Шараповой – насколько она сумеет быть сдержанной в своих нервных проявлениях и насколько будет стабильной при своих атаках. Это касается и подачи нашей теннисистки. Если Маша покажет свой хороший теннис, то у неё есть шанс обыграть Серену», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Шарапова на «Ролан Гаррос»

Назад в будущее: Шарапова vs Серена. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос» После возвращения в тур Шарапова и Серена откроют новую главу непримиримых битв. Надаль и Халеп продолжат борьбу за первое место.