Судья: у нас лучшие места на стадионе, но у нас стрессовая работа

Теннисный судья Жауме Кампистоль, обслуживающий матчи «Ролан Гаррос», рассказал о работе арбитров.

«Когда я был ребёнком, моя мать сказала мне, чтобы я повторял слова, которые произносил судья на турнире по теннису, перед сном. Тогда у меня появилось желание стать судьёй.

Наша работа очень интереса. Мы сидим на лучших местах на стадионе. Но нам также нужно внимательно следить за мячом, мы не видим все передвижения игроков. Наша работа связана со стрессом. Бывает довольно сложно принимать правильные решения, т.к. мы со своей вышки можем что-то пропустить», — приводит слова Кампистоля пресс-служба «Ролан Гаррос».

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