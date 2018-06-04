Журналист, спросивший С. Уильямс о красоте Шараповой, извинился за сексизм

Журналист издания Inside Tennis Magazine Билл Симонс принёс извинения после того, как его обвинили в сексизме. Поводом для критики стал вопрос Симонса американке Серене Уильямс. Журналист спросил её, не боится ли она соблазнительной внешности россиянки Марии Шараповой, с которой Уильямс предстоит сыграть в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Также представитель журнала предположил, что американка хочет быстрее вернуться домой к своей дочери.

Пользователи в соцсетях раскритиковали Симонса, посчитав подобный вопрос дискриминационным. В результате журналист извинился за неудачную реплику.

«Я приношу извинения, если мой неуклюжий вопрос показался негативным в отношении Серены или создал впечатление поддержки Дональда Трампа. Я очень уважаю Серену. Всю свою жизнь я боролся с расизмом, сексизмом и гомофобией», — написал в своём «твиттере» Симонс.

В 2004 году Симонс интервьюировал Трампа, нынешнего президента США. Тогда Трамп заявил, что считает плечи Шараповой соблазнительными. Симонс во время пресс-конференции С. Уильямс напомнил американке об этих словах Трампа.

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