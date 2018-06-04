Муратоглу: Шарапова находится в лучшей форме, но Серена всё равно сильнее

Тренер 23-кратной победительницы турниров серии «Большого шлема» американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу поделился ожиданиями от противостояния его подопечной с россиянкой Марией Шараповой в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.



«Вы все знаете историю их встреч. Серена выиграла последние 18 матчей, но она только возвращается к соревнованиям. Это первый полноценный турнир, который она проводит после рождения ребёнка. Она провела лишь три матча в Париже. Шарапова находится в лучшей форме, но Серена всё равно сильнее», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.

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