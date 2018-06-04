Крофт: Шарапова и Серена встречались с Димитровым. Это добавляет остроты матчу

Бывшая первая ракетка Великобритании Аннабель Крофт поделилась ожиданиями от матча россиянки Марии Шараповой с американкой Сереной Уильямс в четвёртом круге «Ролан Гаррос».

«Они обе встречались с Григором Димитровым и давали много комментариев по этому поводу. Шарапова много говорила об этом в прессе. Конечно, это добавляет остроты предстоящему матчу. Это было уже давно, но подобные вещи не забываются.

Никого из нас не было в раздевалке Уимблдона после их финала, так что мы не знаем — плакала Серена или нет. Серене не понравилось то, что об этом написала Шарапова в своей книге. Она думает, что о многих вещах Марии писать не следовало. Очевидно, что они не любят друг друга. Это также добавит перца", — цитирует Крофт Daily Express.

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