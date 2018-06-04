Стаховский: мои резкие высказывания в адрес россиян в спорте пока не мешают

Украинский теннисист Сергей Стаховский высказал мнение по поводу россиян, с которым ему не по пути.



«Мои резкие высказывания в адрес россиян в спорте пока не мешают. Люди, которые считают Путина царём, и те, кто творят всякую ерунду, — нам с ними не по пути.



Принципиально ли для меня обыграть спортсмена из России? Когда ты выходишь на корт, то об этом не думаешь. Всё, что у тебя в голове – удачно завершить матч. Хотя в 2014 году, когда только всё начиналось, у меня на подсознательном уровне что-то срабатывало. А так на корте сейчас точно нет», — сказал Стаховский в интервью 112.ua.

Лучшим результатом Стаховского в рейтинге ATP было 42-е место. За свою карьеру он выиграл четыре титула, неоднократно участвовал в турнирах «Большого шлема».

