Халеп разгромила Мертенс в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, в двух партиях разгромив представительницу Бельгии Элисе Мертенс (16) со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 59 минут. Первая ракетка мира 1 раз подала навылет, активно выиграла 16 очков и совершила 13 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 13 виннеров и 22 неточности.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Халеп поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (12), либо с француженкой Каролин Гарсией (7). В прошлом году Симона дошла до финала этих соревнований.

Назад в будущее: Шарапова vs Серена. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос» После возвращения в тур Шарапова и Серена откроют новую главу непримиримых битв. Надаль и Халеп продолжат борьбу за первое место.