Корретха: любому испанцу будет крайне тяжело превзойти результаты Надаля

Экс вторая ракетка мира, двукратный финалист Открытого чемпионата Франции и бывший капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Алекс Корретха высоко оценил мастерство соотечественника Рафаэля Надаля.



«Будет ли у Испании ещё один такой же теннисист, как Надаль? Сложно сказать, что произойдёт в ближайшие годы. Надаль многое сделал для испанского и мирового тенниса в целом. Он достиг невероятных результатов, поэтому любому испанцу будет очень тяжело превзойти его показатели. Надаль – особенный теннисист, повторить его результаты практически невозможно», — сказал Корретха в интервью Tennis Italiano.



Надаль занимает первое место в рейтинге ATP. Он сохранит звание первой ракетки мира, если завоюет 11-й титул на «Ролан Гаррос».

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».

Назад в будущее: Шарапова vs Серена. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос» После возвращения в тур Шарапова и Серена откроют новую главу непримиримых битв. Надаль и Халеп продолжат борьбу за первое место.