Касаткина впервые вышла в четвертьфинал ТБШ, обыграв Возняцки на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина (14) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, в двух сетах обыграв представительницу Дании Каролину Возняцки (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 57 минут. Дарья активно выиграла 23 очка и совершила 35 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 19 виннеров и 33 неточности.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка:
текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Возняцки на «Ролан Гаррос».
В своём первом четвертьфинале турнира «Большого шлема» Касаткина встретится с американкой Слоан Стивенс (10).
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