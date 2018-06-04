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Касаткина впервые вышла в четвертьфинал ТБШ, обыграв Возняцки на «Ролан Гаррос»

Касаткина впервые вышла в четвертьфинал ТБШ, обыграв Возняцки на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Российская теннисистка Дарья Касаткина (14) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, в двух сетах обыграв представительницу Дании Каролину Возняцки (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 57 минут. Дарья активно выиграла 23 очка и совершила 35 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 19 виннеров и 33 неточности.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка:
текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Возняцки на «Ролан Гаррос».

В своём первом четвертьфинале турнира «Большого шлема» Касаткина встретится с американкой Слоан Стивенс (10).

Ролан Гаррос (ж) 2018. 4-й круг
04 июня 2018 года, понедельник. 13:30 МСК
Дарья
Касаткина
Каролина
Возняцки
7:6 6:3
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