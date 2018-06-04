Надаль: Мартерер — очень опасный противник, обладающий неплохим потенциалом

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) поделился ожиданиями от матча с немцем Максимильяном Мартерером в четвёртом круге «Ролан Гаррос».



«Я видел, как Мартерер играл против Шаповалова в Париже и против А. Зверева – в Мюнхене. Этот теннисист обладает неплохим потенциалом. У него отличная подача, отличный форхенд. Максимильян обладает хорошими физическими данными, это очень опасный противник. Впрочем, я тоже прогрессирую от матча к матчу и постараюсь проявить себя в предстоящем поединке», — приводит слова испанца Tennis World USA.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Надаль – Мартерер в Париже.

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