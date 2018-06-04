Андерсон: не согласен с Надалем, что в будущем доминировать будут высокие игроки

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон прокомментировал слова первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, предположившего, что в будущем в теннисе будут доминировать высокие игроки. Андерсон, рост которого составляет 203 сантиметра, не согласился с такой оценкой. Представитель ЮАР не считает, что высокий рост даёт дополнительное преимущество.

«Не знаю, что там говорил Надаль и кого он считает высоким. Но если посмотреть на историю с точки зрения результатов, то идеальным для тенниса является рост около 183-187 сантиметров. Посмотрите на Надаля, Федерера, Джоковича. Все они соответствуют этим данным. Так что, в будущем не будет такого, что высокие игроки начнут громить всех подряд.

Поэтому я не могу согласиться с этим утверждением. Посмотрите на Диего Шварцмана. Неважно, кто играет против него, он всегда остаётся сильным соперником. Да, высоким игрокам легче подавать, но нам гораздо сложнее двигаться по корту», — приводит слова Андерсона Tennis World USA.