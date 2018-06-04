Шварцман одолел Андерсона в 4-м круге «Ролан Гаррос», отыгравшись с 0:2 по сетам

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон, посеянный на Открытом чемпионате Франции под шестым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, в пяти партиях проиграв представителю Аргентины Диего Шварцману (11) со счётом 6:1, 6:2, 5:7, 6:7 (0:7), 2:6. Продолжительность противостояния составила 3 часа 51 минуту. Кевин 19 раз подал навылет, активно выиграл 69 очков и совершил 93 невынужденные ошибки. На счету его соперника 2 эйса, 31 виннер и 37 неточностей. В третьем и четвёртом сетах Диего отыграл подачи на матч.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Шварцман поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Максимильян Мартерер (Германия).

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