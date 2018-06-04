Камельзон: для Шараповой и С. Уильямс очная встреча стала серьёзной мотивацией

Известный теннисный тренер Валерий Камельзон поделился мнением о предстоящем матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» между россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс.



«Честно говоря, мы уже начали привыкать к тому, что и Мария, и Серена вылетают во втором-третьем круге, и то, что они добрались до четвёртого — для обеих уже достижение. Думаю, им это удалось, поскольку обе понимали, что потенциально могут встретиться в 1/8 финала друг с другом. Для них очная встреча стала серьёзной мотивацией. Нас ждёт величайшее противостояние.



Этот матч будет уникальным, потому что их противостояние носит многолетний характер. Главное, Уильямс и Шарапова — абсолютно разные теннисистки по всем показателям. В стиле ничего не изменилось. Они играют, как и раньше, демонстрируют игру, с которой прожили жизнь. Серена и Мария — знатные и великие спортсменки. Проблема в том, что даже если они бы и захотели придумать что-то новое, у них ничего бы не получилось.



Шансы Шараповой на победу? Это очень сложный вопрос. Всё станет понятно, когда они начнут играть. Сейчас я на этот вопрос ответить не готов. Говорю абсолютно серьёзно — шансы пятьдесят на пятьдесят. Хотя понятно, что вся моя любовь обращена к Шараповой», — цитирует Камельзона RT на русском.

