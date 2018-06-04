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Украинский теннисист извинился за слова про желание задушить русскоговорящих

Фото: Mike Hewitt/Getty Images
Украинский теннисист извинился за слова про желание задушить русскоговорящих
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Украинский теннисист Сергей Стаховский, который в интервью телеканалу «112 Украина» рассказал о желании задушить русскоговорящих, принёс извинения. Спортсмен назвал свои слова шуткой, но признал, что не должен был так говорить.

«Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль», — написал Стаховский в своём «твиттере».

32-летний теннисист, лучшим результатом которого было 42-е место в рейтинге ATP, выиграл за свою карьеру четыре титула ATP, неоднократно участвовал в турнирах «Большого шлема». Также Стаховский выступал в паре с россиянином Михаилом Южным.

Украинский теннисист Стаховский: когда слышу русскую речь, хочется задушить
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