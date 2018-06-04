Виландер: впервые за долгое время у Марии хорошие шансы на победу над Сереной

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер поделился ожиданиями от противостояния американки Серены Уильямс и россиянки Марии Шараповой в четвёртом круге «Ролан Гаррос».



«Пожалуй, у Марии впервые за долгое время большие шансы на победу над Сереной. Мария дважды побеждала в Париже, и сейчас она здорово играет на грунте. Можно предположить, что Серена сейчас не в лучшей форме. Но какой груз тянет за собой Мария? Если она не сможет выиграть ни одного сета, то дело будет не в физической форме», — приводит слова Виландера Evening Standard.

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